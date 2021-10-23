Ярмарка продукции лучших местных производителей прошла в Чехове

В Чехове прошла масштабная ярмарка, в рамках которой лучшие производители округа представили свою продукцию. Ассортимент был большим: варенье, кефир, печенье, мед, сырная продукция и многое другое.

О своем деле рассказал один из производителей Эдгар. Он занимается сыроварением последние 22 года. Все это время его сыры пользуются большим спросом. — он уверен, что все из-за его мироощущения.

«Когда у тебя плохое настроение, они не получаются вкусными. А у меня почему-то всегда хорошее настроение, я полюбил молоко», — рассказал сыровар.

Другой местный производитель Олег Шелехов печет хлеб вместе со своей семьей не так давно: последние три года. Он поделился, как готовит свои изделия и какие и у него планы на будущее.

«В дровяной печи мы делаем пиццу и наш фирменный торт Наполеон. Мы будем содержать качество, переходим на заварные хлеба. Изучаем методику процесса, будем развивать кондитерку», — рассказал пекарь.

Для такой продукции, произведенной в округе, существует специальный товарный знак «Сделано в Чехове». Он гарантирует качество товара, а также дает производителям ряд привилегий. Например, возможность постоянно продавать продукцию на ярмарках — на бесплатной основе.

«Тот, кто обладает знаком, при обращении в комитет за субсидиями тоже будет обладать рядом преимуществ, дополнительные будут предусматриваться», — сказал первый заместитель главы городского округа. Чехов Константин Михальков.