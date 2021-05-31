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    31 мая 2021, 15:24

    Ярмарку «Праздник сластен» откроют в Сергиевом Посаде 7 июня

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Необычные десерты, торты, варенье можно будет купить на ярмарке «Праздник сластен» в Сергиевом Посаде. Ее откроют 7 июня.

    Ярмарку «Праздник сластен» откроют в Сергиевом Посаде 7 июня | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. По его словам, там посетителей ждут широкий выбор сладостей из разных уголков региона и всей России.

    В одном месте удастся приобрести кондитерские изделия, мед, торты, варенье, а еще сувениры ручной работы.

    Здесь же будут продавать одежду для детей и взрослых, разные бытовые товары. Ярмарку украсят праздничными декорациями. Она продлится до 13 июня включительно.

    Для детей и взрослых подготовят обширную развлекательную программу. «Праздник сластен» состоится вблизи дома № 203В на проспекте Красной Армии.

    Ранее Воскресенский сообщил, что онлайн-ярмарка вакансий для аграриев может появиться в Подмосковье.