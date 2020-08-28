28 августа 2020, 18:44
Ярмарка «Овощной погребок» пройдет в Нахабине с 31 августа по 6 сентября
В Нахабине городского округа Красногорск 31 августа откроется ярмарка «Овощной погребок». Там жители смогут купить овощи, фрукты и другую продукцию по сниженным ценам. Ярмарка продлится до 6 сентября.
На ярмарке «Овощной погребок» жители и гости Красногорска смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию по оптовым ценам. Также для гостей мероприятия подготовят развлекательную программу.
Ярмарка будет проходить каждый день с 31 августа по 6 сентября с 10:00 до 19:00 в поселке Нахабино.
Сейчас в Подмосковье проходит гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». На нем свою продукцию представляют более 400 фермеров со всей страны. Фестиваль проходит в деревне Дубровское Истринского округа, он продлится до 30 августа.