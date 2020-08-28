Ярмарка «Овощной погребок» пройдет в Нахабине с 31 августа по 6 сентября

На ярмарке «Овощной погребок» жители и гости Красногорска смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию по оптовым ценам. Также для гостей мероприятия подготовят развлекательную программу.

Ярмарка будет проходить каждый день с 31 августа по 6 сентября с 10:00 до 19:00 в поселке Нахабино.

Сейчас в Подмосковье проходит гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». На нем свою продукцию представляют более 400 фермеров со всей страны. Фестиваль проходит в деревне Дубровское Истринского округа, он продлится до 30 августа.