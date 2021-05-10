Ярмарка «Майский хоровод» заработала в Коломне

Пятьдесят торговых точек начали работу на тематической ярмарке «Майский хоровод» в Коломне. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ярмарка будет работать в Коломне по 16 мая включительно, на Советской площади, у дома №3. Здесь можно будет купить сельхозпродукцию местных производителей. Это молочная и мясная продукция, домашние сыры, колбасы, копченая рыба, рыбные деликатесы, овощи и фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Помимо продуктов, желающие смогут приобрести саженцы различных деревьев, семена, товары для дачи и огорода, изделия ручной работы, а также получить советы от подмосковных фермеров по уходу за будущим урожаем.

Детей на ярмарке ждут развлекательные программы и анимационные мероприятия. Запланированы и благотворительные акции с раздачей сельхозпродукции и сувениров.