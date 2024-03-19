Подмосковье 19 марта 2024, 10:24 Ярмарка и концерт прошли в Центральном парке Наро-Фоминска на Масленицу Телеканал «360»

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Масленицу отпраздновали в Центральном парке Наро-Фоминска. Там работали аниматоры и фудкорт с блинами, проходили эстафеты, викторины, а также ярмарка и концерт.

По территории парка аниматоры катали посетителей на лошадях и квадроциклах. Работала тематическая ярмарка с сувенирами, проводились конкурсы от волонтеров и народные забавы.

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«Я хочу поздравить жителей и гостей с Масленицей от имени главы Наро-Фоминского городского округа, от совета депутатов. И попросить прощения, если мы вольно или невольно кого-то обидели. Но поверьте, мы стараемся сделать наш город, наш городской округ краше, благоустроенней. Это праздник весны, когда все в природе пробуждается. И самое главное, чтобы пробудились добрые чувства у людей», — сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Завершились праздничные гуляния традиционным сожжением чучела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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