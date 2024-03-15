Подмосковье 15 марта 2024, 14:27 Ярмарка фермерской продукции пройдет в Воскресенске 17 марта Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковные фермеры представят свою продукцию на ярмарке в Воскресенске 17 марта. Так как мероприятие проведут в честь наступления масленичной недели, посетители смогут не только продегустировать и купить разнообразные продукты, но и окунуться в народные традиции и развлечения.

Масленица, как старинный славянский праздник проводов зимы, неизменно ассоциируется с теплой атмосферой, весельем и вкусными блинами. На ярмарке гостям представят не только блины, но и широкий ассортимент свежих овощей, фруктов, меда и молочных продуктов.

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Программа мероприятия также включает в себя народные гулянья, конкурсы, различные мастер-классы и катание на оленях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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