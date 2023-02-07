Подмосковье 07 февраля 2023, 15:43 Ярмарка дикой рыбы с Камчатки прошла в Балашихе

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Ярмарка дикой рыбы «Дары Камчатки» прошла в Балашихе. Отмечается, что 60% товара было редким, который нельзя купить в обычном магазине. Так, на ярмарке были представлены марлин и сима.

Организатор мероприятия Денис Черников отметил, что бестселлером выставки стала чавыча. Ее называют «королевой Камчатки».

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«Это гордость полуострова. Она наша звезда на ярмарке. Рыба занесена в Красную книгу, вылов ее ограничен, она — самый крупный представитель рода тихоокеанских лососей», — сообщил организатор.

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В этот раз на ярмарке присутствовала в основном рыба горячего и холодного копчения, а также консервы. Кроме того, в ассортименте были камчатский краб, печень трески в банке и многое другое. «Дары Камчатки» проходят в Балашихе раз в два месяца.

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