Подмосковье 26 ноября 2023, 15:50 Яркое ледовое шоу провели для жителей Химок на Театральном катке Пресс-служба администрации городского округа Химки

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Торжественное открытие Театрального катка с ярким ледовым шоу состоялось в Химках. Олимпийские чемпионы порадовали зрителей профессиональными выступлениями, а гости мероприятия поздравили местных жителей со стартом ледового сезона.

Депутат Госдумы Ирина Роднина подчеркнула, что городской округ Химки не зря носит звание спортивной столицы Подмосковья.

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«При поддержке губернатора региона Андрея Воробьева и главы городского округа Дмитрия Волошина мы развиваем массовый спорт, открываем новые спортивные комплексы и дополнительные секции, проводим соревнования», — указала Ирина Роднина.

Она добавила, что таким образом создаются благоприятные условия для того, чтобы еще больше жителей Химок занимались спортом и выбирали здоровый образ жизни.

Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки

Первыми на лед вышли призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы и России Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Также зрители могли насладиться выступлениями молодых фигуристов из Химок и танцевальным коллективом с шоу на льду «Щелкунчик».

Завершение вечера украсили выступления музыкальной группы «Кубенд», официального женского голоса группы «Руки вверх» — Лизы Роднянской, а также проекта Mantra beat DJ MISS L.A. В роли ведущего на церемонии открытия катка выступил российский актер кино и телевидения Михаил Башкатов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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