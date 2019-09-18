Яркий пол и красивые двери. Детсад в волоколамской деревне Ботово открылся после капремонта

В деревне Ботово Волоколамского городского округа капитально отремонтировали детский сад, об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования. Теперь ребят не надо уговаривать туда ходить, они посещают садик с удовольствием.

Ремонт детского сада в Ботове проводился в рамках национального проекта «Образование».

«Самые главные заказчики этих изменений — дети — остались довольны проделанной работой! Кроме этого, в здании будут функционировать библиотека и переоборудованный клуб на 35 мест», — отметил глава муниципалитета Михаил Сылка.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Начальник Управления системой образования администрации Волоколамского округа Ольга Буракова рассказала, что в рамках капитального ремонта в здании детсада заменили системы отопления, электроснабжения, отремонтировали фасад, кровлю, провели отделочные работы, заменили двери и окна, системы водоснабжения и водоотведения, обновили потолки, утеплили полы, а также возвели две прогулочные крытые веранды, заасфальтировали дорожки, сделали ограждение по периметру здания и установили камеры видеонаблюдения.

Маме воспитанника детского сада Юлии Каримовой сделанный ремонт понравился. «Очень интересное у нас стало напольное покрытие — яркое, красивые новые двери, удобные шкафчики, которые стали выше. Все это создает уют. Если раньше, до капитального ремонта здания, иногда приходилось сына уговаривать идти в сад, то сейчас ему самому очень нравится, и второй день подряд он ходит в детский сад с удовольствием», — рассказала Юлия.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Еще одна мама Анастасия Полякова обратила внимание на то, каким невзрачным было здание для детей до обновления. «Капитальный ремонт здания требовался уже давно, само здание выглядело серым, а это ведь детский сад! Ремонт мне нравится, помещения стали светлыми, чистыми. Детский сад приобрел совершенно другой вид», — констатировала Анастасия.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Всего до конца 2019 года в Волоколамском городском округе капитально отремонтируют 13 учреждений образования: Кашинскую школу, Судниковскую школу, детский сад № 11, детский сад № 15, Пороховскую школу, Волоколамскую школу № 6, Болычевскую школу, Нелидовскую школу — детский сад, Спасскую школу, Волоколамскую школу-интернат, детский сад № 2 комбинированного вида, Центр развития ребенка — детский сад № 7, детский сад № 26.