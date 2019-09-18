Яркий пол и красивые двери. Детсад в волоколамской деревне Ботово открылся после капремонта
Ремонт детского сада в Ботове проводился в рамках национального проекта «Образование».
«Самые главные заказчики этих изменений — дети — остались довольны проделанной работой! Кроме этого, в здании будут функционировать библиотека и переоборудованный клуб на 35 мест», — отметил глава муниципалитета Михаил Сылка.
Начальник Управления системой образования администрации Волоколамского округа Ольга Буракова рассказала, что в рамках капитального ремонта в здании детсада заменили системы отопления, электроснабжения, отремонтировали фасад, кровлю, провели отделочные работы, заменили двери и окна, системы водоснабжения и водоотведения, обновили потолки, утеплили полы, а также возвели две прогулочные крытые веранды, заасфальтировали дорожки, сделали ограждение по периметру здания и установили камеры видеонаблюдения.
Маме воспитанника детского сада Юлии Каримовой сделанный ремонт понравился. «Очень интересное у нас стало напольное покрытие — яркое, красивые новые двери, удобные шкафчики, которые стали выше. Все это создает уют. Если раньше, до капитального ремонта здания, иногда приходилось сына уговаривать идти в сад, то сейчас ему самому очень нравится, и второй день подряд он ходит в детский сад с удовольствием», — рассказала Юлия.
Еще одна мама Анастасия Полякова обратила внимание на то, каким невзрачным было здание для детей до обновления. «Капитальный ремонт здания требовался уже давно, само здание выглядело серым, а это ведь детский сад! Ремонт мне нравится, помещения стали светлыми, чистыми. Детский сад приобрел совершенно другой вид», — констатировала Анастасия.
Всего до конца 2019 года в Волоколамском городском округе капитально отремонтируют 13 учреждений образования: Кашинскую школу, Судниковскую школу, детский сад № 11, детский сад № 15, Пороховскую школу, Волоколамскую школу № 6, Болычевскую школу, Нелидовскую школу — детский сад, Спасскую школу, Волоколамскую школу-интернат, детский сад № 2 комбинированного вида, Центр развития ребенка — детский сад № 7, детский сад № 26.