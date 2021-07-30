Этим летом в Серпухове преобразилась площадь Ленина. Стали открываться летние веранды, и жители все чаще выбирают это место для прогулок. Красивые пейзажи привлекают не только отдыхающих, но и инвесторов. А значит, округ будет развиваться и дальше. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заверил, что на этом благоустройство Серпухова не закончится — все еще впереди.

Главное — доверие

Площадь Ленина — объект культурного наследия федерального значения. Она расположена в историческом центре Серпухова. Территорию выбрали для благоустройства сами жители.

«Я считаю, что перемены заметны. То, что мы сегодня видим, безусловно, радует нас. Уверен, благоустройство будет дальше продолжено. Здравоохранение — следующая тема, которую мы должны взять в Серпухове, Балашихе. В Красногорске клинику строим. Всегда есть к чему стремиться. Главное, чтобы было взаимопонимание, доверие, партнерство — и тогда многое может получиться», — сказал Андрей Воробьев.

Пешеходные зоны и места для отдыха увеличили, сократив проезжую часть до двух полос. При этом сохранили круговое движение для машин и карманы для остановок общественного транспорта. А также предусмотрели парковку для автовладельцев — 70 человек смогут оставить машины и пойти гулять по центру.

Серпухов преобразился

Местные жители и предприниматели рассказали, что город стал лучше. А благоустройство площади Ленина дало людям еще больше места для прогулок.

«Город у нас достаточно старый — 800 лет. Естественно, в благоустройстве нуждался. Все очень сильно и здорово преобразилось. Преобразовалась площадь Ленина. В городе появилось много других разных парков. Появились велодорожки, пешеходные дорожки, тротуары. Город стал реально преобразовываться», — поделился директор торгового-развлекательного комплекса «Корстон» Георгис Кессиди.

Он отметил, что благоустройство повлекло за собой и развитие инфраструктуры. В места отдыха потянулись предприниматели. На площади стали появляться бары, кафе, рестораны, отели малого и среднего формата. А благодаря этому увеличился и турпоток.

Хорошо для кафе и для города

«До этого здесь была проезжая часть. В прошлом году администрация сделала здесь пешеходную улицу. Это первый год, когда мы открыли летнюю площадку. Естественно, место стало более привлекательным. Красиво — и людей проходит здесь больше. Для кафе этого хорошо и для города в целом», — рассказала управляющая трех кафе Виктория Данилян.

Она поблагодарила администрацию за активную работу с бизнесом. По словам девушки, по городу заметно, как много для него делается. Красивые парки и скверы привлекают не только туристов, но и инвесторов.

«Люди видят, что инвестировать сейчас стало нестрашно. Что касается организационных моментов и административных — это все работает. На этой улице, благодаря благоустройству, открылись шесть летних веранд. Ждем продолжения и надеемся, что это привлечет еще больше гостей», — отметила Данилян.

Также на участке улицы Революции, прилегающей к площади Ленина, организован миниатюрный «Арбат» — самая маленькая пешеходная улица в Серпухове.