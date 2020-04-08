Яркие и красивые: компания в Балашихе передала около тысячи масок для детей-инвалидов

Балашихинская компания изготовила и бесплатно передала многоразовые защитные маски волонтерам и семьям детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

«Мы выражаем огромную признательность компании „СК Групп“, которая безвозмездно предоставила около тысячи масок. Генеральный директор компании сам пришел в Общественную палату города и предложил помощь. Двести масок для детей-инвалидов передали общественным организациям „Мир для всех“ и „Лучик“. Маски яркие, красивые. Вчера их получили волонтеры, маски очень повысили им настроение благодаря своей позитивной расцветке. Это много значит в наше непростое время», — сказала Елена Жарова.

Компания «СК Групп» занимается производством текстиля и постельных принадлежностей, но с конца марта перешла на производство масок.

«Дизайнер готовит макет, картинка переводится на бумагу, затем бумага совмещается с тканью при температуре 200-220 градусов Цельсия, краска переходит в газообразное состояние и проникает в структуру волокна. Маски получаются очень износостойкими — можно их десятки раз стирать без последствий. Мы украшаем их принтами, у нас около 250 дизайнов, чтобы не унывать в такое сложное время», — сказал директор компании Евгений Суворов.

Он добавил, что в день производится около тысячи масок. Их изготовление планируют увеличить в два-три раза. Маски индивидуальной защиты изготовлены из микрофибры. Их рекомендуют носить по два-три часа, потом стирать при 40 градусах с обычным порошком. Выпускаются три типа масок — мужские, женские и детские.