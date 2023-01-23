Подмосковье 23 января 2023, 17:58 Яркие фестивали и спортивная медицина. Как изменились туризм и здравоохранение в Подмосковье?

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За год Подмосковье стало еще более привлекательным регионом для туристов, а также комфортным для жителей и любителей спорта. О том, как развиваются важные социальные сферы — от здравоохранения до культурной жизни, — в эфире «Области перемен» рассказали первый министерства ЖКХ Подмосковья Сергей Черепанов, замминистра культуры и туризма региона Павел Родин и руководитель центра спортивной медицины Дарья Коледова.

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Развитие туризма

Подмосковье продолжает развивать разные виды туризма. Среди них — познавательный, эко-, гастро- и агротуризм. Кроме того, в регионе проходит большое число культурных и развлекательны мероприятий, которые также активно посещают гости региона. Только за лето на них побывали более 1,5 миллиона человек.

Количество посетителей всех мероприятий за прошлый год — это неплохой результат, и мы будем продолжать поддерживать то, что нравится зрителям, чтобы этот показатель только рос. Павел Родин

Многие события проводят в Подмосковье ежегодно. Так, «Мелиховская весна» проходит уже более 20 лет, «Лето. Музыка. Музей» стал визитной карточкой области, а в 2017 году регион стал местом проведения самого крупного джазового фестиваля страны «17 мгновений».

Спорт и здоровье детям

Центр спортивной медицины работает в Подмосковье свыше трех лет. Там проходят обследование юные спортсмены — члены сборных команд региона. Пройти профосмотр там должен любой ребенок перед началом спортивной карьеры и во время тренировок.

«К нам приходят дети 120 федераций спорта, это более 200 видов спорта, разброс огромный — от самых массовых типа футбола и хоккея до более специфичных типа ездового спорта, но у нас проходят обследования вообще все», — объяснила Дарья Коледова.

Она рассказала, что Центр ввел систему приема по методу «ромашки», когда юный пациент проходит разных врачей в одном кабинете. Это позволяет экономить время детям и их родителям.

Чистая вода для всех

Технологический прогресс помог Подмосковью сделать чище воду. По программе губернатора Андрея Воробьева в регионе открыли свыше сотни лабораторий, которые проверяют ее качество.

Вода в домах жителей Подмосковья из артезианских источников. Как рассказал Сергей Черепанов, в ближайшие годы ей обеспечат примерно 93% жителей области, в том числе в небольших деревнях и селах.

Замглавы МинЖКХ рассказал, что наилучшее качество воды исторически в Реутове, Котельниках, Королеве и Дубне.

«Если говорить о других отдаленных территориях, то в Серебряных Прудах хорошая вода. Во всех остальных населенных пунктах хоть одно поселение, но есть, где еще предстоит поработать», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность постоянного общения с жителями для развития региона. По мнению губернатора, коммуникация помогает решать проблемы, которые беспокоят людей.

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