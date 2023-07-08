Важное 08 июля 2023, 21:37 «Яркая и интересная программа». Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре Губернатор Подмосковья Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре Автор фото - Сергей Хакимов

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Музыкальный фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» в Истре в 2023 году посвятили 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Впервые за историю мероприятия на сцене выступают артисты Большого театра, произведения классиков исполняют 170 представителей культурного учреждения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил фестиваль и поблагодарил за содействие директора Большого театра Владимира Урина.

Шестое по счету музыкальное событие проходит на открытом воздухе, с видом на Ново-Иерусалимский монастырь. С момента открытия фестиваля 5 июля ежедневно мероприятие посещают порядка 1600 человек.

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«Президент фестиваля Максим Дунаевский и художественный руководитель Дмитрий Юровской подготовили яркую и интересную программу. Солисты и музыканты Российского симфонического оркестра имени Светланова все дни радуют зрителей выступлениями. Каждый год мы планируем на лето много интересных мероприятий. Этот год не исключение», — отметил глава региона.

Автор фото - Сергей Хакимов Автор фото - Сергей Хакимов Автор фото - Сергей Хакимов Автор фото - Сергей Хакимов Автор фото - Сергей Хакимов Автор фото - Сергей Хакимов Автор фото - Сергей Хакимов

Артисты Большого театра подготовили для зрителей оперу «Алеко» в концертном исполнении и поэму «Колокола» на стихи американского писателя 19 века Эдгара Аллана По. В заключительный день фестиваля эти произведения музыканты представят еще три раза.

«Вообще, это прекрасная идея — фестиваль на открытом воздухе. Сегодня замечательный вечер и, надеюсь, такой же будет завтра. Мы привезли сюда произведения Сергея Васильевича Рахманинова, которые, как мне кажется, очень соответствует духу времени и этому потрясающему месту — одноактная опера „Алеко“ и симфоническая поэма „Колокола“, — рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Кроме того, на сцене мероприятия звучат мелодии композиторов Римского-Корсакова, Лядова, Аренского и Танеева. Как отметил художественный руководитель фестиваля Дмитрий Юровский, мастеров можно назвать наставниками Сергея Рахманинова.

«Фестиваль, несомненно, посвящен в том числе и им. Но, разумеется, главным действующим лицом фестиваля остается Рахманинов, поэтому в программе звучат все его основные жанры крупной формы: фортепианный концерт, симфоническая музыка, вокально-симфоническая поэма и опера», — отметил Юровский.

Андрей Воробьев напомнил, что в августе в Подмосковье также пройдет ряд ключевых событий, среди которых: сырный фестиваль в Истре с участием более 400 фермеров и виноделов России; поэтический фестиваль «Проект: Поэт» в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» имени Тютчева» в Пушкино; 10-й музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» в Ленинском округе и второй этап фестиваля «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина. Также до конца июля в музее «Новый Иерусалим» в Истре продлится выставка фламандской живописи «Под знаком Рубенса».

Подробности о программе летних культурно-развлекательных мероприятиях можно узнать на портале «Путеводитель по Подмосковью».

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