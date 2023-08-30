Подмосковье 30 августа 2023, 20:49 Яна Поплавская присоединилась к акции волонтеров Подмосковья по сбору вещей для школьников Донбасса Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Второй год подряд волонтеры Подмосковья перед началом учебного года проводят специальный сбор вещей для школьников Донбасса в рамках акции «Доброе дело». К добровольцам присоединилась известная российская актриса и телеведущая Яна Поплавская, она со своим фондом передала на распределительный склад в Балашихе почти 400 килограммов гуманитарной помощи.

«С Московской областью мы сотрудничаем уже на протяжении года, не в первый раз присоединяемся к акции „Доброе дело“ и передаем помощь. В этот раз мы привезли канцелярские принадлежности, тетради, альбомы, мягкие игрушки и продукты питания — все это собрал коллектив школы № 1164. Благодарю волонтеров Подмосковья, которые проявляют инициативу и так активно помогают нашим соотечественникам», — поделилась Поплавская.

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Всего участники акции «Доброе дело» собрали для новых территорий более 11 тонн канцелярских принадлежностей. Первую партию, 7,5 тонны школьных товаров, уже отправили в Донецк, часть передали юным жителям Тельманова и Новоазовска.

Кроме канцелярии, добровольцы также отправили в Донбасс и участникам СВО продукты, воду и средства личной гигиены. Всего с апреля прошлого года волонтеры передали более 4,8 тысячи тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 1 сентября из Подмосковья на Донбасс доставят 7,5 тонны канцелярских товаров для школьников. Также он поблагодарил участников акции «Доброе дело» за труд.

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