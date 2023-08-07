Подмосковье 07 августа 2023, 15:50 Ямы во дворах на 5 улицах в Воскресенске отремонтируют к концу октября пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Ямочный ремонт стартовал во дворах в Воскресенске. Работы проведут на пяти улицах к концу октября.

Дорожные рабочие отремонтируют ямы на улицах Победы, Менделеева, Зелинского, Цесиса и Физкультурном переулке. Подрядная организация «Арена» уже провела фрезерование асфальта по всем адресам. Вскоре начнется основной этап работ.

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«Профильные специалисты администрации ежедневно объезжают объекты и строго контролируют соблюдение технологии производства работ. Дорожники в целом ответственно подходят к своей работе», — рассказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Завершить ямочный ремонт во дворах планируется к 30 октября.

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