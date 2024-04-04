Подмосковье 04 апреля 2024, 16:07 Ямы отремонтировали еще на трех улицах в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Специалисты «Мосавтодора» и дорожных служб Лобни уже ликвидировали свыше 200 повреждений дорожного покрытия. Ремонтные работы провели на улицах Авиационной, Зеленой и Киово-Спасской.

С начала весны выявлено почти 420 дефектов дорожного покрытия. В среднем за один день удается отремонтировать около 30 ям, однако благодаря усилиям дорожников план ежедневно перевыполняется. В ближайшее работы проведут на улицах Дружбы, Мирной и Калинина.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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