Подмосковье 02 июня 2023, 21:32 Ямы на дорогах площадью 17 тысяч квадратных метров устранили в Одинцове

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Ямочный ремонт в Одинцове охватил 23 тысячи квадратных метров. Из них отремонтировали более 17 тысяч. Работы продолжаются на Транспортном проезде. Также капремонт проходит на нескольких участках Можайского шоссе.

Работы идут в соответствии с графиком. К концу сезона в порядок приведут более 10 километров дорог.

Места для обновления в Подмосковье выявляют с помощью обследования. При этом учитывались интенсивность движения на участке, загруженность в часы пик и расположение социальных объектов. Также жители региона отмечали плохие участки дорог через портал «Добродел».

«Мы особые усилия должны направить на приведение в порядок дорожно-транспортной сети. Плюс тротуары, которые также являются незаменимыми и важными в жизни каждого человека. Мы приступим к масштабному ремонту и планируем привести в порядок свыше 1,5 тысячи километров дорог, включая региональную, муниципальную сеть и подъезды к СНТ», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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