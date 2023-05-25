Подмосковье 25 мая 2023, 11:09 Ямочный ремонт завершится в деревнях Ложки и Радумля в июле

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Глава Солнечногорска провел выездное совещание в деревнях Ложки и Радумля. Он рассказал, что ямочный ремонт там завершат в средине июля.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с жителями Пешковского территориального управления в доме культуры «Ложки».

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Обращения жителей касались содержания территории. Глава округа сообщил, что в ближайшее время в деревнях Ложки и Радумля проведут ямочный ремонт дорог. Специалисты уже оцифровали выбоины, работы завершат к середине июля.

Также к отопительному сезону в Пешковском территориальном управлении отремонтируют теплосети. Вскоре там введут в эксплуатацию новые котельные в Пешках, Майдарове, Ложках и в микрорайоне Военный городок.

Кроме того, «Газпром теплоэнерго» построит новую котельную и обновит теплосети в Радумле, а также отремонтирует котельную в микрорайоне Агробистанция в Чашникове.

«Наша задача — тотальный контроль за ходом выполнения работ, чтобы ни в коем случае не допустить повторения технологических сбоев в подаче тепла и горячей воды в отопительный период, которые мы фиксировали минувшей зимой», — отметил Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о масштабном ремонте теплосетей в Химках. Там вместо изношенных труб установят новые, которые прослужат не менее 50 лет.

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