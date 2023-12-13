Подмосковье 13 декабря 2023, 17:33 Ямочный ремонт завершился еще в 5 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Ямы отремонтировали на дорогах в пяти муниципалитетах Подмосковья. Покрытие восстановили в Можайске, Истре, Красногорске, Коломне и Богородском округе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, ямы отремонтировали в деревне Борисово на улице Мира под Можайском, в селе Онуфриево на улице Молодежной под Истрой, в деревне Сабурово на улице Центральной под Красногорском, на Щуровской улице в Коломне и в поселке Родничок на улице Мира в Богородском округе.

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В министерстве отметили, что ямы на дорогах повышают риск аварий, поэтому покрытие регулярно обследуют и ремонтируют. Кроме того, специалисты уделяют внимание состоянию тротуаров, светофоров, знаков и ограждений.

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