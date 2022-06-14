Ямочный ремонт во дворах Подмосковья завершат к сентябрю

Еще около 14 тысяч ям во дворах Подмосковья ликвидируют к началу сентября. Сначала их оцифровали — сведения о существующих дефектах внесли в специальное приложение, по которому будут контролировать работу.

Это отметила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова. По ее словам, речь идет о второй волне ремонта.

На данном этапе можно отметить, что все 30 округов, которые планируют провести ремонт во вторую волну в рамках субсидии, уже закончили оцифровку Светлана Аипова.

По ее словам, это означает, что после проверки заявленных дефектов в системе округа приступят к работе вовремя. Задача — выполнить работу к 1 сентября.

Второй этап ремонта начинается в июле. Коснется он дефектов, появившиеся после зимы. Работу выполнят до конца сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что нужен марш-бросок по уборке дорог после зимы.