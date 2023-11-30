Подмосковье 30 ноября 2023, 18:56 Ямочный ремонт провели в 6 округах Подмосковья за неделю Минтранс Подмосковья

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Работники «Мосавтодора» проводят работы по устранению ям на дорогах. Так, за неделю ремонт покрытия провели в шести округах Московской области.

Дефекты на дорогах представляют угрозу для всех участников движения. Водители рискуют потерять контроль над автомобилем, особенно в неблагоприятные погодные условия.

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Специалисты оперативно принимают меры и устраняют ямы на региональной сети. Они также еженедельно проводят мониторинги, позволяющие выявить существующие недочеты. Особое внимание уделяется содержанию дорог и тротуаров, а также объектам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения — светофорам, дорожным знакам, ограждениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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