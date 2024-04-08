Подмосковье 08 апреля 2024, 15:58 Ямочный ремонт проведут в Солнечногорске по 14 адресам до 6 июля Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Ямочный ремонт выполнят в Солнечногорске большими картами. До 6 июля в муниципалитете отремонтируют дороги по 14 адресам. Общая площадь работ составит почти 22 тысячи квадратных метров.

При устранении дефектов дорожного полотна рабочие сначала фрезеруют участок дороги, выравнивают края, просушивают и обрабатывают битумной эмульсией. После — приступают к укладке асфальта.

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«Отмечу, что не всегда устранение ямы латкой является эффективной мерой, поэтому часть адресов будем ремонтировать большими картами. В этом году в нашем муниципалитете будет проведен ремонт на площади почти 22 тысячи квадратных метров. Просим всех жителей Солнечногорска с пониманием отнестись ко временным неудобствам и шумным работам. По просьбе управляющей компании своевременно убирать автотранспорт в дни проведения работ», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

С адресами и сроками выполнения работ можно ознакомиться на сайте администрации по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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