Ямочный ремонт подмосковных дворов выполнили на 40% в рамках первой волны

Первая волна ямочного ремонта во дворах Подмосковья завершена на 40%. Его выполнили на 145 тысячах квадратных метров. Работы ведут в 36 городских округах.

Первую стадию работ оцифровали осенью, а с середины мая приступили к ремонту, который планируют завершить до 30 июля. Рабочие уже устранили более 145 тысяч квадратных метров дефектов. Дороги в рамках первой волны преобразятся в 36 городских округах.

Руководитель Главного управления содержания территорий области Светлана Аипова рассказала, что некоторые округа показали хорошие результаты. Так, Зарайск отремонтировал на четверть больше площади, чем было запланировано — более 4,4 тысячи квадратных метров покрытия. В городских округах Серебряные Пруды, Черноголовка, Лосино-Петровский, Чехов, Котельники работы уже завершили, а в Балашихе и Люберцах ремонт закончен на 90%. Финансируются работы за счет субсидии ГУСТа и областного бюджета.

«Ремонт происходит и вне субсидий — у округов, которые должны произвести ямочный ремонт на своих территориях своими силами. Так, успешно ведут к завершению работы в Луховицах, Власихе, Жуковском, Электрогорске и Пушкинском», — рассказала Аипова.

Вторую часть цикла ремонтных работ уже оцифровали. Специалисты выявили почти 14 тысяч дефектов площадью более 266 квадратных метров. Работы будут проводиться с июля по сентябрь.