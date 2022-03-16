Ямочный ремонт начали проводить в Дубне после зимы

В Дубне стартовал ямочный ремонт. Ход работ проверил глава наукограда Сергей Куликов.

Из-за перепада температур маленькие трещины на дорогах превратились в большую проблему. В городской администрации решили не дожидаться теплого времени года и оперативно провести текущий экспресс-ремонт.

Самые опасные ямы заделают в сжатые сроки, отметили в городской администрации. Техника выходит на улицы города ежедневно. Когда откроются асфальтобетонные заводы, в городе начнется ремонт всех ям.

«Сейчас это предварительный ремонт, который быстро надо сделать своими силами, уже оцифровали 150, из них 50 заделали. Сегодня объезжали места, где идет активная работа. Ежедневно проводятся работы, но это, повторюсь, текущий быстрый ремонт», — сказал глава г.о. Дубна Сергей Куликов.

Также глава Дубны проверил железнодорожные переезды, которые находятся в зоне ответственности городской администрации и РЖД. Многие из них требуют ремонта — резиновые настилы просели, асфальтовое покрытие, которое примыкает к плитам — в ямах. Сергей Куликов распорядился в короткие сроки привести в порядок эти участки дорог.

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