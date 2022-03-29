Ямочный ремонт на дорогах в Истре планируют завершить к 1 мая

В городском округе Истра приступили к ямочному ремонту. Подрядчик начал ремонтировать аварийные участки литым асфальтом. Таким методом уже ликвидировали более 170 неровностей.

Литой асфальт можно использовать всесезонно. Он пригоден к работе при температуре до -10 градусов. Полотно обновляют на самых аварийных и проблемных участках. Основные ремонтные работы начнутся в апреле.

«Мы продолжаем вести работу по выявлению и оцифровке ям. Планируем начать работы с 1 апреля, когда начнут работу асфальтобетонные заводы. Завершить работы планируем к 1 мая», — сказала начальник управления благоустройства и дорожной инфраструктуры администрации Истры Татьяна Михайлова.

В апреле планируется начать использовать уже традиционный горячий асфальт. Он значительно дешевле, но ничем не хуже литого асфальта. С помощью такого материала будет отремонтировано еще более 900 дорожных неровностей.

Из-за того, что погодные условия могут меняться, есть вероятность появления новых ям. Они образуются в основном в зимне-весенний период из-за перепада температур. В муниципалитете уже создали горячую линию по этому вопросу. По телефону 8 (925) 157-70-57 жители могут направлять фотографии и адреса ям на дорогах. Всю информацию будут анализировать и передавать подрядчику.