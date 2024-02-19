Эксклюзив 19 февраля 2024, 22:50 Ягоды, рыба и пчелы. Эксперт назвал прибыльные идеи для фермерства в Подмосковье Глава Ассоциации фермеров Подмосковья Попов: ягоды — лучшая ниша для фермерства Телеканал «360»

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья уделяет особое внимание развитию фермерских проектов, предоставляя гранты на поддержку агростартапов, субсидии на модернизацию производств и землю на льготных условиях. Своеобразным «мостиком» между фермерским сообществом и органами власти стала Ассоциация «Фермеры Московской области», ее исполнительный директор Александр Попов дал интервью «360», где рассказал о фермерском хозяйстве в регионе.

По его словам, Подмосковье является выгодной географической точкой для ведения сельского хозяйства. В столице зафиксировали большой спрос на фермерскую продукцию, поэтому регион считают привлекательным для реализации идей.

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Попов отметил важность мониторинга актуальных направлений рынка. Рынок быстро меняется, появляются новые ниши, которые следует быстро занять.

«Бесспорно, остаются интересными рыбоводство и пчеловодство. У нас есть ряд классных проектов, которые были реализованы и реализуются до сих пор. В топе — ягоды косточковой культуры и производство баранины», — рассказал Попов.

При этом ягодное направление исполнительный директор организации назвал самым подходящим для стартаперов в 2024 году. В этой сфере зафиксировали небольшой срок окупаемости при минимальных вложениях. Можно заниматься как открытым, так и закрытым грунтом, на выбор также открывается широкий спектр ягод, растущих в Подмосковье.

Подробнее об идеях для открытия фермерского хозяйства — в видео «360» на Rutube.