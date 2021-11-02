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    02 ноября 2021, 16:48

    Ягоды Подмосковья оказались вторыми по популярности на конкурсе «Вкусы России»

    Подмосковные ягоды вышли на второе место в голосовании за участников конкурса «Вкусы России»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Бренд «Ягоды Подмосковья» поднялся уже на второе место в онлайн-голосовании за участников конкурса «Вкусы России». На третьей позиции сейчас «Луховицкие сладкие томаты».

    Ягоды Подмосковья оказались вторыми по популярности на конкурсе «Вкусы России» | Изображение 1

    Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

    По результату голосования на сегодняшний день Московская область идет на втором и третьем местах

    Сергей Воскресенский.

    Он уточнил, что ягоды стали вторыми, набрав уже 35,7 тысячи голосов. А томатам из Луховиц отдали предпочтение пока что 33,6 тысячи жителей.

    Ягоды Подмосковья оказались вторыми по популярности на конкурсе «Вкусы России» | Изображение 2

    «От первого места наши ягоды отделяют всего три тысячи голосов», — отметил Воскресенский.

    Жителям Подмосковья напомнили, что поддержать любимые бренды можно онлайн по ссылке. Голосование продлится до 7 ноября.