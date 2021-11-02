Ягоды Подмосковья оказались вторыми по популярности на конкурсе «Вкусы России»

Бренд «Ягоды Подмосковья» поднялся уже на второе место в онлайн-голосовании за участников конкурса «Вкусы России». На третьей позиции сейчас «Луховицкие сладкие томаты».

Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

По результату голосования на сегодняшний день Московская область идет на втором и третьем местах Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что ягоды стали вторыми, набрав уже 35,7 тысячи голосов. А томатам из Луховиц отдали предпочтение пока что 33,6 тысячи жителей.

«От первого места наши ягоды отделяют всего три тысячи голосов», — отметил Воскресенский.

Жителям Подмосковья напомнили, что поддержать любимые бренды можно онлайн по ссылке. Голосование продлится до 7 ноября.