Подмосковье 20 июня 2023, 12:22 Ягоды ежевики созрели в лесах Подмосковья Комитет лесного хозяйства МО

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Сезон ежевики начался в Подмосковье, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. Ягоды появились на кустарниках на месяц раньше срока из-за жаркой погоды.

«Обычно этот кустарник начинает цвести со второй половины июля. Но из-за жаркой погоды ежевика в этом году зацвела на месяц раньше срока. Уже через пару недель можно будет отправиться на сбор урожая», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Ежевику нередко называют «еж-ягодой» из-за характерных колючек на ветках. Плоды растения обладают полезными свойствами: укрепляют иммунитет, нормализуют давление и помогают при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, ежевика является источником редкого и приятного на вкус меда. С одного гектара кустарников пчелы способны собрать порядка 20 килограммов патоки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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