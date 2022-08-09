Ягодный урожай Подмосковья вырос почти в 4 раза в июле

В Московской области еще в середине июня стартовал массовый сбор ягод. Но в городском округе Кашира благодаря теплицам ягоды собирают круглый год. За прошедший июль удалось собрать почти в 4 раза больше урожая, чем за тот же период прошлого года.

«За июль месяц компаниями Московской области собрано 417 тонн ягод, что почти в четыре раза больше чем за июль месяц прошлого года. Всего с начала года в Подмосковье собрано 800 тонн ягод», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Как добавил Георгий Филимонов, за июль удалось собрать 342 тонны земляники и клубники, 39 тонн малины, 22 тонны смородины. В одной только Кашире с начала года смогли собрать 336 тонн ягод.

В эту статистику входят данные по сбору ягоды от 33 предприятий и фермерских хозяйств Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о востребованности подмосковных овощей в регионе и столице. По его словам, теплицы области находятся в «эпицентре спроса», благодаря чему на прилавках быстро появляются свежие продукты.