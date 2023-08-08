Подмосковье 08 августа 2023, 15:15 Ягодный фестиваль в парке усадьбы в Щелкове собрал почти тысячу участников Министерство культуры и туризма МО

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В парке усадьбы «Фряново» в Щелкове прошел ягодный фестиваль «Моя усадьба». Мероприятие посетила почти тысяча человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Перед зрителями выступили солисты и коллективы рабочего поселка Фряново, свои песни исполнили Образцовый ансамбль эстрадно-джазового пения «Триумф», ансамбль русской песни «Распевы», ансамбль казачьей песни «Кладезь».

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«Танцевальные номера представила студия „Терра Дэнс“ и Kengoo Jumps ЛИС. Завершил концертную программу дуэт Сирина и Рустама», — уточнили в ведомстве.

Также участников фестиваля угостили самым вкусным клубничным вареньем. Кроме того, перед зрителями выступил уличный театр Happy People со своим шоу.

Для участников работали зона мастер-классов, торговые ряды, дегустации клубничного варенья. Дети участвовали в розыгрышах сладких призов, прыгали на батутах и наносили аквагрим.

Мероприятие проходило при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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