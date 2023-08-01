Подмосковье 01 августа 2023, 14:08 Ягодный фестиваль с конкурсом на самое вкусное клубничное варенье пройдет в Щелкове 5 августа Министерство культуры и туризма МО

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Ежегодный ягодный фестиваль «Моя усадьба» проведут в Щелкове 5 августа. В программе дня дегустация варенья и конкурс на самый вкусный десерт из клубники.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что фестиваль в усадьбе Фряново будет проходить в течение всего дня. С 15:00 начнется выступление местных артистов, а в 18:00 на площадке возле сцены пройдет шоу уличного театра Happy people. Концерты продолжатся до самого вечера.

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На фестивале будут работать торговые ряды, зоны мастер-классов и дегустации ягодных десертов. В 17:00 возле сцены пройдет награждение участников конкурса на самое вкусное варенье. Победитель определится путем народного голосования.

Дети смогут поучаствовать в розыгрыше конфет и леденцов. Для гостей будут работать интересные фотозоны и аттракционы.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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