Подмосковье 07 августа 2023, 12:35 Ягодный фестиваль «Моя усадьба» прошел в Щелкове Телеканал «360»

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Ягодный фестиваль «Моя усадьба» прошел в поселке Фряново в городском округе Щелково. Местная компания «Ягодная долина» подготовила для участников праздника сладкие подарки.

Фестиваль прошел в местном парке. Все желающие могли продегустировать клубнику, варенье и другую продукцию компании «Ягодная долина».

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Компания выращивает клубнику и малину в соседнем Еремине. В планах перейти на круглогодичное производство ягод и дальше развивать новый гастрономический фестиваль.

«Это праздник, общение с нашими покупателями: очень много местных жителей покупают наши ягоды. Это возможность нам показать, что мы выращиваем», — рассказала представитель компании «Ягодная долина» Дарья Болдырева.

Гости фестиваля могли послушать концерты, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах по рукоделию.

«Фряново — аграрная сторона, то есть у нас много полей сельхозназначения. У нас всегда что-то выращивалось, потом какое-то время были поля в запущении. А сейчас, спасибо правительству Московской области и нашему главе Андрею Булгакову, у нас поля засаживаются кукурузой и травой для посева. И самое главное, наша изюминка, это „Ягодная долина“», — отметила начальник отдела по развитию территорий Фряново городского округа Щелково Наталья Кочерыгина.

Интерактивные, дегустационные и тематические площадки работали весь день.

«Это второй фестиваль. Уверен, что это станет доброй традицией. И в перспективе может стать не только местным, но и региональным или федеральным, чего я и желаю», — поделился депутат Государственной думы Александр Толмачев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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