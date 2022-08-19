Гости ягодного фестиваля «Моя усадьба» во Фрянове станут жюри в конкурсе варенья

В субботу в поселке Фрянове (Щелковский округ) пройдет ягодный фестиваль «Моя Усадьба». Гости смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее клубничное варенье.

Главной ягодой фестиваля станет клубника — свежая и в виде ароматного варенья, сваренного в большом медном тазу прямо во время праздника. Гости смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее клубничное варенье и проголосовать за самое вкусное. Победителя определят там же.

В 18:00 выступит казачий ансамбль «Кладезь». Параллельно будут работать фотозоны, мастер-классы и ярмарка. Для самых маленьких посетителей организуют шоу мыльных пузырей, катание на электромобилях, аквагрим и батуты.

Фестиваль пройдет по адресу: Щелковский округ, поселок Фряново, площадь Ленина, 2 (на территории усадьбы Фряново). Ягодный разгуляй продлится с 15:00 до 20:00.

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