Ягодная плантация в Щелкове начнет выращивать голубику | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 12:53 Ягодная плантация в Щелкове начнет выращивать голубику

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Организация «Ягодная долина» расширит производство в Щелкове. Минимущества передало компании землю в аренду без торгов — около 185 гектаров. На них будут выращивать голубику.

Плантация работает в Щелкове с 2021 года. В прошлом году на ней собрали 75 тонн клубники и пять тонн малины, рассказала глава Минимущества Наталья Адигамова.

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«Но и это для предприятия не предел, ягодная плантация будет расширяться, в планах у руководства — в будущем году высадить и голубику», — добавила она.

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Хозяйства Подмосковья получили уже 42 участка без торгов. Их общая площадь составила 2,3 тысячи гектара.

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