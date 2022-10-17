Ягодная плантация и цветочный питомник появятся в Рузе благодаря земельным торгам | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 14:50 Поделиться Telegram

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Viber Ягодная плантация и цветочный питомник появятся в Рузе благодаря земельным торгам

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Еще один земельный аукцион прошел в Подмосковье. По его итогам в Рузе появятся ягодная плантация и цветочный питомник, рассказала зампред правительства Анна Кротова.

Она напомнила, что в этом году на торгах реализовали 11 земельных участков в Подмосковье под ведение сельского хозяйства. Их общая площадь превысила 300 гектаров, а сумма аренды составила пять миллионов рублей.

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«Взять в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящийся на территории Московской области, могут физические и юридические лица через торги, в форме аукциона, сроком до 10 лет», — отметила Анна Кротова.

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Глава Минимущества региона Наталья Адигамова добавила, что желающих заняться сельским хозяйством на землях региона очень много — это и предприниматели, и обычные фермеры. Так, за участок площадью 2,9 гектара в Рузе боролись 13 участников торгов. По итогам арендатор будет платить за него 315 тысяч рублей в год.

На участке планируют выращивать ягоды: голубику, клубнику и малину, а также обустроить цветочный питомник. Победитель торгов Родика Романова рассказала, что на это ее вдохновил отец, который всю жизнь работал на земле.

«На участке посадим ягоду, будет свой яблоневый сад, поставим теплицу для выращивания цветов, разведем кроликов, кур. Все это пойдет под реализацию. А в будущем планируем и на грант выйти», — рассказала она.

Узнать о других участках, доступных для инвесторов и предпринимателей, можно на портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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