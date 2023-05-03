Подмосковье 03 мая 2023, 17:19 Ягодная ферма в селе Белые Колодези приобрела шмелей для увеличения урожая Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Ягодная ферма «Вкус и польза» в селе Белые Колодези Коломенского округа закупила шмелей для увеличения урожая. Насекомые нужны для опыления клубники.

«Хозяйства Московской области выращивают экологически чистую продукцию. У фермы уже есть положительный опыт опыления шмелями — это экологичный вариант увеличения урожая в закрытом грунте без использования искусственного опыления и применения химических веществ», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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На коломенской ферме выращивают шесть сортов клубники, для опыления которых используют шесть шмелиных пчелосемей. Данная технология позволяет увеличить массу плода на 20%-30%.

«Метод принудительного опыления показал отличный результат. Так как часть клубники мы выращиваем в ягодных туннелях, то естественным опылителям туда проблематично попасть. Шмелиные семьи — оптимальный вариант для решения этого вопроса», — отметила глава фермерского хозяйства Анастасия Лапшина.

В 2020 году хозяйство получило грант министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в размере трех миллионов рублей. На эти средства ферма приобрела российские саженцы и землю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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