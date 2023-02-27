Подмосковье 27 февраля 2023, 13:07 Ягодная ферма из Коломны стала участником экофестиваля на ВДНХ Фото: Олег Клочков.

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Компания «Вкус и польза» из Коломны выступила в числе лучших сельскохозяйственных производителей Подмосковья на масленичном фестивале в ВДНХ. Фермеры предложили посетителям свои фирменные варенье и джем из клубники.

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Ярмарка прошла на ВДНХ в рамках проекта «Городская ферма» на Масленицу. Ягодная ферма «Вкус и польза» из Коломны была представлены в числе успешных хозяйств Подмосковья.

«Наша ферма находится в Коломне, и сегодня мы приготовили самое вкусное клубничное варенье, которое и предлагаем», — рассказала директор ягодной фермы «Вкус и польза» Анастасия Лапшина.

В сельское хозяйство вовлечена вся семья Анастасии, ведь философия компании заключается в передаче семейных ценностей через вкус. Проект поддержали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Летом 2021 года на предприятии был посажен первый гектар клубники и создан сад из тысячи саженцев гибридной алычи, а уже в 2022 году Лапшиным удалось выйти на урожайность более 13 тонн ягод с одного гектара.

В конце года губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.

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