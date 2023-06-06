Подмосковье 06 июня 2023, 20:36 Смертельно опасный напиток «Мистер Сидр» не выявили в Подмосковье Unsplash

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Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит мероприятия по выявлению в обороте потенциально опасного пивного напитка под наименованием «Мистер Сидр». На текущий момент продукцию на прилавках в Подмосковье не обнаружили.

В нескольких субъектах страны зафиксировано более 60 случаев отравления продукцией, 18 человек погибли. Представители торговли в Московской области уведомлены о необходимости вывода из продажи «Мистера Сидра».

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Региональный Роспотребнадзор призвал жителей не употреблять напиток до выяснения обстоятельств. О случаях обнаружения товара в магазинах можно сообщить по телефону 8-800-100-50-14.

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