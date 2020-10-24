Ядовитые «ведьмины сережки» обнаружили в лесах Подмосковья

Это растение может встречаться в виде куста или даже дерева. Для его плодов и листьев характерен яркий красный цвет. «Ведьмины сережки» считаются украшением осеннего леса.

«По одной легенде колдунья вырастила этот кустарник ядовитым, обидевшись на людей, но потом пожалела их и сделала бересклет лекарственным, а сама стала птичкой, которая питается плодами бересклета и разбрасывает их по земле», — говорится в сообщении.

Легенд об этом красивом растении много. Люди до сих пор уверены, что дома бересклет убережет хозяев от бед и принесет много добра. Есть еще один интересный факт: если семена у «ведьминых сережек» желтые, то они принесут много денег в семью. Красные семена означают любовь, а оранжевые — счастье.

Однако в ведомстве предупреждают, что с плодами бересклета нужно быть очень осторожными — они ядовиты. Также отравляющее вещество содержится в листьях, стеблях и корнях.

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