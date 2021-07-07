Жителей Подмосковья предупредили о разросшемся ядовитом растении

Балашихинские общественники нашли цикуту у пруда на Пехорке. Ядовитое растение начало разрастаться по региону. Местных жителей призвали быть осторожными, так как цикута может убить всего за полчаса.

«Это — одно из самых ядовитых растений города. <…> Ядовито все растение, особенно корневище. В парке „Солнечная“ на берегу реки Пехорки растет во множестве мест, можно наблюдать прямо с тропы. При этом она растет в зоне легкого доступа. Надо знать, как она выглядит и быть аккуратными с детьми», — рассказал подписчик группы «Балашиха рулит!» во «ВКонтакте».

Цикута растет в виде зонтиков с небольшими белыми цветами. Растение пахнет морковью, а его корни похожи на редьку или брюкву. Несмотря на безобидный вид, ядовитое растение не стоит пробовать и лучше обходить стороной.

«Цикута убивает примерно за 25-30 минут. Для отравления достаточно взять в рот и выплюнуть. Корень сладкий, по вкусу похож на петрушку», — предупредила специалист в области дикорорастущих пищевых растений, лекарственных и ядовитых растений Наталия Замятина. Цитату привел «Московский комсомолец».

В Подмосковье уже фиксировали летальные случаи из-за цикуты. Несколько лет назад корнями растения отравились четыре мальчика. Пятого ребенка удалось спасти врачам.