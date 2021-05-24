Яблоневый сад высадили в Подмосковье к 200-летию со дня рождения Достоевского

Исторический яблоневый сад высадили в подмосковной усадьбе Даровое, принадлежавшей семье Достоевских. Он вновь зацвел там в честь 200-летия со дня рождения выдающегося русского писателя.

Федор Достоевский провел в Даровом детство. В XIX веке сады занимали почти пять гектаров в имении, оно буквально утопало в них.

Теперь за новыми яблонями будут ухаживать по традиционным технологиям — без использования современных химикатов. Это место привлечет еще больше любителей прогулок и уединения на природе.

Сад высаживали вместе с филологами, историками, министром культуры Подмосковья Еленой Харламовой. Инициатором была творческая команда АНО «Коломенский посад».

Все завершилось концертом и историческим обедом — в меню вошли любимые блюда семьи Достоевских, восстановленные по письмам и дневникам.

Всем участникам закладки сада передали в подарок коробочку коломенской пастилы с дизайном, специально разработанным к празднованию цветения антоновских яблок.