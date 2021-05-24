Яблоневый сад высадили в Подмосковье к 200-летию со дня рождения Достоевского
Исторический яблоневый сад высадили в подмосковной усадьбе Даровое, принадлежавшей семье Достоевских. Он вновь зацвел там в честь 200-летия со дня рождения выдающегося русского писателя.
Федор Достоевский провел в Даровом детство. В XIX веке сады занимали почти пять гектаров в имении, оно буквально утопало в них.
Теперь за новыми яблонями будут ухаживать по традиционным технологиям — без использования современных химикатов. Это место привлечет еще больше любителей прогулок и уединения на природе.
Сад высаживали вместе с филологами, историками, министром культуры Подмосковья Еленой Харламовой. Инициатором была творческая команда АНО «Коломенский посад».
Все завершилось концертом и историческим обедом — в меню вошли любимые блюда семьи Достоевских, восстановленные по письмам и дневникам.
Всем участникам закладки сада передали в подарок коробочку коломенской пастилы с дизайном, специально разработанным к празднованию цветения антоновских яблок.