Яблоневый сад посадили в поддержку защитников Донбасса в Богородском округе

В Богородском округе появился яблоневый сад в поддержку защитников Донбасса и их семей. Этот проект — инициатива Женсовета войск РХБ защиты.

Источник фото: телеканал «360»

Семье Романовых из Богородского округа уже 14 лет. Говорят, познакомились еще в студенчестве, а секрет их крепких отношений — во взаимной поддержке.

Источник фото: телеканал «360»

«Все мои заслуги, все мои тяготы в службе — они в основном принадлежат моей семье, моему надежному тылу. Без них я бы не справился со всеми трудностями на пути. Я очень им благодарен и очень их люблю», — поделился военнослужащий учебного центра войск РХБ защиты Александр Романов.

Александр постоянно помогает жене в благотворительных начинаниях. Они отвозят и собирают помощь в ЛНР и ДНР.

Вместе с другими семьями 282-го учебного центра войск РХБ защиты они своими руками высадили яблоневый сад и открыли парк семьи — в поддержку защитников Донбасса.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне кажется, что в дальнейшем это станет для нас и наших детей символом мужества и героизма тех людей, которые защищают в настоящее время наши человеческие и семейные ценности. Это очень важно. Мы гордимся этим», — сказала участница Женсовета войск РХБ защиты Алена Романова.

Фруктовый сад необычный. Все деревья здесь — парные. Часть из них назовут именами отличившихся военнослужащих, часть — именами их жен.

«Это самый большой парк, который на сегодняшний день существует в войсках радиационной химической и биологической защиты. Именно здесь, на благодатной Богородской земле. Мы все это делаем для того, чтобы военнослужащий знал — когда дома спокойно, у него тоже задачи будут выполняться на лучшем уровне», — отметила председатель Женсовета войск РХБ защиты Светлана Кириллова.

Источник фото: телеканал «360»

В праздник также решили чествовать и награждать лучшие семьи центра. Романовы — в их числе.

Силами женсоветов и организаций войск РХБЗ, а также при поддержке администрации Богородского округа был собран очередной груз гуманитарной помощи детям Донбасса. Уже в ближайшее время он будет в распределительном центре, а после направится прямиком в Донбасс.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что более пяти тысяч жителей Украины и Донбасса бесплатно оформили документы в Подмосковье.