Подмосковье 25 августа 2023, 17:19 Яблочно-книжный фестиваль пройдет в Коломне 2 и 3 сентября Пресс-служба министерства культуры Московской области

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Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет 2 и 3 сентября в Коломне при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие завершит проект «Лето в Подмосковье» в 2023 году.

«Фестиваль станет завершающим мероприятием большой программы губернатора Андрея Воробьева „Лето в Подмосковье“. Посетителей ждет насыщенная программа в течение двух дней. Надеемся, у гостей получится открыть для себя новую Коломну в эти дни. Это удивительный, атмосферный город с историей и вкусом», — отметила начальник управления продвижения культуры, туризма и организации досуга в парках культуры и отдыха Министерства культуры и туризма Подмосковья Анастасия Савченко.

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«Мы очень рассчитываем, что наш фестиваль привлечет не меньше любителей яблок и книг, чем в прошлом году, когда к нам приехали порядка 13 тысяч человек», — добавила заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова.

Темой мероприятия в этом году станет «Дом, который…». Это будут совместные размышления о том, какую ценность для каждого несет в себе это понятие. Вдобавок к этому в Коломне после реставрации откроется дом Сурановых.

«Дом Сурановых — это проект, аналогов которому нет ни в России, ни в Европе. Здание реставрировали полтора года при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Кластер выиграл в конкурсе два гранта и дал возможность сделать городу такой подарок», — рассказала креативный продюсер фестиваля Наталья Никитина.

Участниками фестиваля в этом году станут 40 ведущих издательств России, а также представители творческих профессий — писатели, поэты, художники, дизайнеры, издатели, артисты, музыканты, критики, архитекторы, историки, кулинары.