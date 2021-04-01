«Я задумался о будущей профессии». Как новые школы Подмосковья помогают раскрывать таланты

Школу № 3 в Волоколамске открыли совсем недавно — в феврале. Но здесь уже вовсю кипит жизнь — в актовом зале проходят концерты и представления на разных языках. За насыщенной учебной и творческой жизнью школы наблюдала корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Школьники истосковались по творчеству. Ведь пока на месте старой школы строилась новая, они учились в здании техникума. И вот, наконец, у них есть пространство и возможность выражать себя.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь мне интересно часы напролет проводить, я задумался о будущей профессии», — говорит ученик Волоколамской СОШ № 3 Павел Соколов.

Источник фото: телеканал «360»

Старое здание школы было построено в 1938 году. И наконец, кардинальные перемены. Теперь здесь есть интерактивные доски, ноутбуки, графические планшеты.

Источник фото: телеканал «360»

Планы у учителей грандиозные. Например, открыть профильный медицинский класс. А что самое приятное — у самих учеников горят глаза, ведь жизнь в школе стала очень интересной.

Смотрите подробности — в сюжете «360».