Подмосковье 09 мая 2023, 13:37 Участница ВОВ из Орехово-Зуева поделилась воспоминаниями о годах войны Алексей Лавров

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Ветеран Александра Семеновна Алешина из Орехово-Зуева рассказала о прожитых годах Великой Отечественной войны. Участница боевых сражений служила в рядах саперов.

«Когда началась война, мне было 17 лет. Помню, иду, смотрю — все плачут, женщины кучками стоят, рыдают. Мне говорят: „Война началась“. Раньше редко у кого радио было, бедно жили. Все побежали на Ленинскую слушать новости. В тот день у репродуктора послушать Молотова (народный комиссар иностранных дел СССР — прим. ред.) собрался едва ли не весь город, все плакали», — рассказала Александра Семеновна.

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Молодая девушка ушла на фронт добровольно. Сперва в военкомате Алешиной отказали, но Александра проявила упорство. Вскоре она обучалась в центральной женской снайперской школе. Вопреки бытовым трудностям, Александру не покидала мысль поскорее оказаться на поле боя и победить врага.

Также Алешиной приходилось самостоятельно обучать добровольцев стрельбе. Благодаря грамотным урокам девушка подготовила на фронт 24 солдата, которые достойно сражались в обороне.

«Снайпер — он как охотник. Охотник ждет дичь, лежит часами в засаде не шевелясь, чтоб не спугнуть. Так и снайпер. Это очень тяжелая работа. Много девчонок остались бесплодными, застудились», — поделилась ветеран.

Александра Семеновна окончила службу в январе 1945-го, вернулась домой и устроилась на завод. О победе советских солдат девушка узнала по дороге на работу.

«В тот день все кричали: „Победа! Победа!“ Все обнимались, целовались, и знакомые, и чужие. Мы пошли на работу к заводу, а нам: идите обратно. Завод сегодня не будет работать. Все плакали — кто от радости, кто с горя, что родные не вернутся. Это затронуло каждую семью», — рассказала Александра Семеновна.

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