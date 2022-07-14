Все три экзамена Камила Ардаширова из Орехово-Зуева сдала на 100 баллов. Выпускница призналась, что не ждала такого высокого результата.

Камила — круглая отличница, И конечно, все предполагали, что ЕГЭ она сдаст хорошо. Но итог — 300 баллов из 300 — буквально ошеломил.

«Я хотела хороший результат, но 100 баллов — это цель „космическая“, ее очень трудно достичь. Моей задачей было набрать более 90 баллов на каждом экзамене, и я рада, что мне удалось превзойти собственные ожидания», — рассказывает выпускница.

ЕГЭ она сдавала по обществознанию, русскому и английскому языкам.

Источник фото: телеканал «360»

«За 90, ближе к сотне, — это точно, в этом я была уверена. Но результат очень обрадовал меня, я даже заплакала», — сказала учитель русского языка и литературы Наталья Изотова.

Камила призналась, что больше других предметов она любит иностранный язык и к этому экзамену готовилась особенно тщательно.

«Я люблю и изучаю английский уже много лет. Мне нравится чувствовать себя в языке, погружаться в новую культуру. Я училась в удовольствие», — поделилась девушка.

Источник фото: телеканал «360»

Ее учитель по этому предмету Юлия Севостьянова считает, что так блестяще справиться с ЕГЭ по английскому могут только те, кто читает иностранную литературу в оригинале и слушает художественные тексты.

С выбором дальнейшего пути Камила Ардаширова пока не определилась, но уже ясно, что перед ней открыты все лучшие вузы страны.

Будущим выпускникам школ девушка посоветовала тщательно готовиться к ЕГЭ, но не зацикливаться на нем.

«Надо „набивать руку“, понимать логику заданий, ведь все задания выстраиваются по какой-то логике. Но ЕГЭ — это не самое важное в жизни. Даже те люди, которые плохо сдали ЕГЭ, могут преуспеть в дальнейшем, и наоборот», — сказала мультистобалльница.