«Я училась в удовольствие». Выпускница из Подмосковья — о том, как сдала все ЕГЭ на 100 баллов
Все три экзамена Камила Ардаширова из Орехово-Зуева сдала на 100 баллов. Выпускница призналась, что не ждала такого высокого результата.
Камила — круглая отличница, И конечно, все предполагали, что ЕГЭ она сдаст хорошо. Но итог — 300 баллов из 300 — буквально ошеломил.
«Я хотела хороший результат, но 100 баллов — это цель „космическая“, ее очень трудно достичь. Моей задачей было набрать более 90 баллов на каждом экзамене, и я рада, что мне удалось превзойти собственные ожидания», — рассказывает выпускница.
ЕГЭ она сдавала по обществознанию, русскому и английскому языкам.
«За 90, ближе к сотне, — это точно, в этом я была уверена. Но результат очень обрадовал меня, я даже заплакала», — сказала учитель русского языка и литературы Наталья Изотова.
Камила призналась, что больше других предметов она любит иностранный язык и к этому экзамену готовилась особенно тщательно.
«Я люблю и изучаю английский уже много лет. Мне нравится чувствовать себя в языке, погружаться в новую культуру. Я училась в удовольствие», — поделилась девушка.
Ее учитель по этому предмету Юлия Севостьянова считает, что так блестяще справиться с ЕГЭ по английскому могут только те, кто читает иностранную литературу в оригинале и слушает художественные тексты.
С выбором дальнейшего пути Камила Ардаширова пока не определилась, но уже ясно, что перед ней открыты все лучшие вузы страны.
Будущим выпускникам школ девушка посоветовала тщательно готовиться к ЕГЭ, но не зацикливаться на нем.
«Надо „набивать руку“, понимать логику заданий, ведь все задания выстраиваются по какой-то логике. Но ЕГЭ — это не самое важное в жизни. Даже те люди, которые плохо сдали ЕГЭ, могут преуспеть в дальнейшем, и наоборот», — сказала мультистобалльница.