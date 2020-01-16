«Я тоже пенсионерка, и что?!» Илона Броневицкая стала душой крещенских посиделок в Королеве

120 пенсионеров из Королева, Фрязина, Щелкова и Хотькова собрались на крещенские «посиделки» — и не с кем-нибудь, а с Илоной Броневицкой. Сложно представить, но Илоне Александровне через месяц исполнится 59. Она пришла на встречу с участниками проекта «Активное долголетие», чтобы попеть, пообщаться и просто хорошо провести время.

«Всем нужна своя тусовка, вот абсолютно верно. Тусовка родилась, и я очень рада, это действительно честно», — поделилась певица, телеведущая Илона Броневицкая.

Всем собравшимся — от 60-ти и старше. Есть те, кому хорошо за 80, но пенсионеры возраст тщательно скрывают. А вот проводить с пользой время действительно умеют — участники ходят постоянно на все занятия и мероприятия.

«Хочется, чтобы люди дружили, чтобы они ездили друг к другу в гости. У некоторых даже есть дачи в том направлении. И они на наших посиделках познакомятся, а потом они уже будут друг с другом общаться. И тем самым мы их выведем из состояния одиночества», — отметила заместитель главы г. о. Королев Виктория Королева.

До встречи с Броневицкой пенсионеры тренировали мелкую моторику — делали фигурки, открытки и символ крещенских вечеров — имбирное печень в виде голубей.

Ну а главной частью программы стали, конечно, посиделки с Илоной Броневицкой. Поболтали по душам, посмеялись, потравили байки и попели, разумеется. А когда спели легендарный хит Эдиты Пьехи, у Илоны Броневицкой возникла идея: прямо здесь сейчас позвонить маме — ведь в зале столько ее поклонников.

«Я хочу пожелать, чтобы оптимизм был вашей неизлечимой болезнью», — пожелала всем собравшимся народная артистка СССР Эдита Пьеха.

Договорились, что если позволит здоровье, то на одну из встреч проекта «Активное долголетие» приедет и сама Эдита Станиславовна.