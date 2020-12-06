«Я так счастлива, что жива»: пенсионерку с 90% поражения легких спасли в Видном

В госпиталь Видного Любовь Граф поступила в тяжелом состоянии. Ее легкие были поражены на 90%, а уровень кислорода в крови был предельно низким. Но для местных врачей нет ничего невозможного.

Первые дни в больнице женщина не помнит вовсе. Температура тела достигала 40 градусов, а дышать она почти не могла. Но уже сегодня приборы показали нормальное содержание кислорода в крови, еще несколько дней — и выписка.

«Доставлена была бригадой скорой помощи с насыщением кислородом крови меньше 50%, что является очень критичным», — сообщил заведующий кардиологическим отделением Видновской РКБ Дмитрий Орловский.

Течение болезни осложнял возраст. Пациентке 68 лет, а еще у нее есть патологии: сахарный диабет, гипертоническая болезнь и недостаточность кровообращения. Любовь Граф сразу поместили в палату интенсивной терапии и обеспечили кислородом. Там она провела несколько недель. Сейчас женщина сама ходит и дышит.

«Я когда начала двигаться, я счастливая безмерно. Я хожу — ура! Я жива! Больше ничего не нужно вообще, это такое ощущение, когда с такого состояния начинаешь двигаться, о чем-то уже мечтать. Я так счастлива, что могу сказать дочке: „Доброе утро, моя девочка!“ Лучшего в жизни ничего не нужно», — рассказала Любовь Граф.

Состояние пенсионерки полностью стабилизировали, на днях ее переведут в отделение для выздоравливающих от коронавирусной инфекции, а потом сразу домой — к дочке и к маленькому внуку, который очень ждет свою бабушку.