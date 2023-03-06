Подмосковье 06 марта 2023, 20:53 «Я спасаю планету»: школьница из Химок стала эко-блогером

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В Химках 13-летняя Эмилия Гимаева начала вести свой эко-блог. Школьница пытается предотвратить загрязнение водоемов.

«Здесь я представила растения: эхорнию, пистию и уруть. Эти растения способны накапливать загрязняющие токсичные вещества и просто очищать воду», — рассказала Гимаева.

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Именно эти растения стали основой ее исследований. Девочка очищала воду разной степени загрязнения. Проект школьницы победил в Международной детско-юношеской премии.

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«Мне всегда нравилось ловить бабочек, смотреть на животных. Позже я начала увлекаться экологией. Я считаю, что могу сделать этот мир лучше», — объяснила девочка.

В прошлом году Эмилия обследовала реку Химки и нашла течь из канализационных токов. Она подала заявку в правительство Московской области. После этого специалисты нашли там неисправный насос.

Рвение и успехи девочки в изучении биологии и экологии учителя называют «даром с рождения». Уже с первого класса она представляла свои первые проекты по загрязнению водоемов.

«Я точно вижу, что она будет ученым. И все, что она делает, я думаю, это такие маленькие шаги по лестнице успеха, чтобы в будущем стать ученым», — заявила учитель географии и биологии Наталья Шульженко.

Девочка уже давно мечтает быть ученым. Однако недавно она начала активно вести свои соцсети. Свои видеоролики она также снимает про экологию.

«Мне больше нравится снимать ролики, чтобы пробудилось в людях любовь к нашей планете, и мы бы смогли спасти ее. Например, от глобального изменения климата», — добавила блогер.

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