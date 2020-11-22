Жительница Московской области Елена перенесла COVID-19 в тяжелой форме. За жизнь она боролась месяц, 25 дней из которого пролежала в реанимации. Своей историей болезни она поделилась с «360».

Елене 37 лет. Долгое время она вообще не верила в существование коронавируса, пока 17 октября не попала в Михневскую районную больницу с COVID-19. Спустя три дня ее перевели в реанимацию, где женщина пробыла 25 дней. Сейчас жительница Подмосковья лежит в отделении реабилитации в Ступинской областной клинической больнице.

«Сейчас уже, слава богу, хорошо, более-менее», — рассказала она.

Елена вспомнила, как заболела. У нее поднялась невысокая температура — 37,5–37,7 градуса. Один раз доходило до 38,2. Также был легкий кашель. Однако потом с каждым днем становилось все тяжелее и тяжелее, она начала задыхаться. Елена вызвала скорую помощь, медики отвезли ее на КТ. Результаты показали: поражение 50% легких. Также у Елены был высокий сахар в крови. После этого жительница Московской области попала в реанимацию.

«Я практически не дышала. Я не могла», — поделилась она воспоминаниями.

Елене не хватало кислорода. Единственное, что она увидела по пути в больницу, — свои руки, которые уже почернели. Больше она ничего не помнит.

«Трудно все это все равно. Наверное, не забудется никогда. Просто очень много людей от этого умирает. И молодые, и старые, и пожилые. Очень страшно. Очень страшно», — поделилась эмоциями Елена.

Спустя время она пришла в сознание. Врачи подключили женщину к кислороду. Две недели она вообще не ходила, время тянулось.

«Начинается паника, что можешь уснуть и просто не проснуться. Когда начинается паника, очень страшно, особенно, когда подходила ночь. Днем нормально, ну, потому что днем ты не спишь, а ночью было очень страшно. Я все время боялась, что усну и не проснусь», — рассказала Елена.

В первое время она совсем не разговаривала, находилась в тяжелейшем состоянии, поэтому не общалась с родственниками. Потом она видела близких из окна больницы. Родственники приносили передачку, в ответ Елена надувала воздушный шарик и махала из окна.

«Просто начинаешь все заново. Жить начинаешь заново, дышать начинаешь сам заново — без аппарата», — рассказала Елена о жизни после реанимации.

Сейчас у нее одышка. Восстановление после коронавирусной инфекции может занять и полгода, предупредила ее врач. Елена ходит на процедуры — электрофорез, ингаляция, лечебная физкультура и ЛФК.

Она призвала всех беречь себя и предупредила, что болеть — это очень тяжело, а на моральное и физическое восстановление уйдет много времени.